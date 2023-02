Patru incendii la Hudum, Mășcăteni și Botoșani, în ultimele 24 de ore Patru incendii la Hudum, Mașcateni și Botoșani, in ultimele 24 de ore Pompierii botoșaneni au fost la datorie 24 de ore din 24 pentru intervenția imediata la solicitarile cetațenilor și gestionarea optima a situațiilor de urgența, produse la nivel local. In ultimele ore, aceștia au acționat pentru stingerea a patru incendii, dar și pentru acordarea primului ajutor și transportul la spital a unui numar de 15 persoane […] Citește Patru incendii la Hudum, Mașcateni și Botoșani, in ultimele 24 de ore in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

