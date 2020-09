Patru firme vor să monteze turnichete la stadionul de atletism Turnichete la stadionul de atletism. Pentru a indeplini toate conditiile pentru gazduirea de competitii internationale, stadionul de atletism din Craiova mai are nevoie de cateva elemente. Asa cum GdS a prezentat in editia online de luni, 21 septembrie, arenei de 5.000 de locuri ii mai trebuie un sistem de cronometraj și instrumente de masurare pentru competițiile de atletism si un sistem de turnichete. Pentru acesta din urma, procedura de achizitie este in derulare, iar ofertele s-au primit pana luni. Potrivit datelor din sistemul electronic, patru firme s-au inscris la licitatia pentru furnizarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

