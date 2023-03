Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai performante sisteme militare de vedere pe timp de noapte pe baza de intensificator alb-negru, fabricate la Intreprinderea Optica Romana (IOR) Bucuresti, sunt prezentate la Targu Mures la cea mai mare expozitie de tehnica militara din Transilvania, organizata cu ocazia aniversarii a 20 de ani…

- Echipa naționala de handbal masculin va disputa in prima jumatate a lunii martie doua partide din preliminariile EURO 2024, ambele cu Insulele Feroe. Selecționerul Xavier Pascual a convocat 23 de jucatori pentru data de 2 martie, la București, cu mențiunea ca „stranierii” vor ajunge mai tarziu. Romania…

- Un cutremur puternic s-a produs, astazi, 14 februarie 2023, in Romania. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Potrivit primelor informatii, magnitudinea cutremurului a fost estimata de EMSC la 5,7 pe scara Richter. Totodata, Institutul National pentru Fizica Pamantului a emis…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Sandor Szabolcs, a primit, la București, distincția "Primar de 4 stele", in cadrul unui eveniment organizat de Asociația Comunelor din Romania."Mulțumesc ministrului proiectelor europene și al investițiilor, domnul Ioan-Marcel Boloș precum și domnului…

- Aderarea Romaniei la spatiul Schengen ramane incerta. Mai ales dupa ce oficiali din aceeași țara au facut declarații contradictorii. Aflati in vizita la noi, sefii diplomatiei din Franta și Olanda și-au anuntat sustinerea pentru Romania. „Parlamentul, guvernul, premierul au spus DA si ramane valabil”,…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, la Bucuresti, ca reusitele din 1859 reprezinta o lectie veritabila de responsabilitate pentru noi toti, cei care continuam sa cladim Romania europeana, moderna si democratica, indiferent unde ne aflam. De la Focsani, premierul Nicolae Ciuca a reiterat ca numai…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila" din Bucuresti organizeaza, in parteneriat cu Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) din Targu Mures si Universitatea de Medicina si Farmacie Cluj-Napoca, un program postuniversitar de formare in economia sanatatii, dezvoltat…

- Ambasada Ucrainei in Romania a reacționat marți, 3 ianuarie, in urma paradei organizate in ajunul Anului Nou in comuna bacauana Berzunți, cand mai mulți oameni costumați in soldați ruși, precum și vehicule inscripționate cu litera „Z” au defilat pe strazi, cerand o ancheta „rapida și detaliata” a autoritaților…