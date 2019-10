Patru curse în reuniunea de sâmbătă Reuniunea de trap amanata, la finalul saptamanii trecute, din cauza virozei ce a afectat buna parte din efectivul de cai de pe Hipodrom, va avea loc sambata, 2 noiembrie, cu incepere de la ora 10.30. Din pacate, nu se va tine si principala cursa a evenimentului, „Criteriul de Fond”, intrucat proprietarii au evitat sa-si inscrie caii intr-o cursa de anduranta atat de importanta, imediat dupa o perioada in care trapasii nu s-au putut antrena la capacitate maxima. Totusi, trebuie spus ca se are in vedere organizarea „Criteriului de Fond” intr-una dintre celelalte trei reuniuni care au mai ramas de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

