Patru constănţeni, reţinuţi pentru înşelăciune. Au obţinut 130.000 de euro de la o bătrână prin metoda „accidentul” O varstnica din Brasov a fost inselata de patru tineri din Constanta prin metoda “accidentul”, acestia pretinzand de la femeie 130.000 de euro pentru asa-zisa plata a anumitor cheltuieli in cazul unui accident pe care fiul acesteia l-ar fi produs in strainatate. Conform unui comunicat transmis de politistii brasoveni, faptașii sunt patru barbați din Constanța, cu varste cuprinse intre 27 de ani și 33 de ani, care, ulterior, au fost reținuți pentru 24 de ore. “Din cercetari a reiesit ca o femeie, in varsta de 82 de ani, din municipiul Brasov, ar fi fost indusa in eroare, prin prezentarea ca adevarata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

