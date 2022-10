Stiri pe aceeasi tema

- Marko Vukcevic (29 de ani), fundașul celor de la UTA, s-a ales cu o accidentare serioasa in urma loviturii primite de Alexandru Pantea (19 ani) in minutul 2 al meciului FCSB - UTA, scor 2-1, de duminica, din SuperLiga. Vezi AICI programul și rezultatele din etapa 1 a grupelor Cupei RomanieiDin grupa…

- FC Botosani, FC Voluntari si Ocna Mures au caștigat meciurile disputate, miercuri, in grupele Cupei Romaniei Betano. In grupa A, FC Voluntari s-a impus in deplasare cu Unirea Slobozia, scor 1-0. Unicul gol al meciului a fost marcat de Rata, in minutul 54. In prima partida a grupei, Dinamo si U Craiova…

- UTA și FCSB se intalnesc astazi, de la ora 21:00, in prima runda a grupei B din Cupa Romaniei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Vezi AICI programul și rezultatele din etapa 1 a grupelor Cupei RomanieiDin grupa B a Cupei Romaniei mai fac…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, vineri, pe site-ul sau oficial, ca sistemul VAR (arbitrajul video) va fi folosit si in anumite partide din Cupa Romaniei incepand cu prima etapa a fazei grupelor. Partidele care vor beneficia de acest sistem sunt cele in care se vor intalni echipele din Superliga.…

- Echipele argeșene din Superliga și-au aflat astazi adversarii din Cupa Romaniei. CS Mioveni a fost repartizata in Grupa B. Grupa este formata din 6 echipe: CS Mioveni, FCSB, FC Botoșani, UTA, Gloria Buzau, Oțelul Galați. FC Argeș va evolua in grupa D cu Universitatea Craiova, Chindia, Hermannstadt,…

- Vineri, 30 septembrie, la Casa Fotbalului din Bucuresti, a avut loc tragerea la sorti a grupelor Cupei Romaniei la fotbal, editia 2022-2023. Farul Constanta a fost repartizata in Grupa C, „colega” fiindu-i campioana CFR Cluj. Grupa A: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, FC Voluntari, FC U Craiova 1948, ACS Petrolul…

- FCSB, FC Botosani, CS Mioveni, UTA Arad si Otelul Galati, alcatuiesc, alaturi de Gloria, Grupa B a Cupei Romaniei, potrivit tragerii la sorti care a avut loc vineri, la pranz, la Casa Fotbalului. Dupa cum prevede noul format al competitiei, valabil din aceasta editie, cele 24 de echipe ramase in cursa…

- CFR Cluj, Farul Constanta, Rapid Bucuresti si Universitatea Cluj au fost repartizate in Grupa C a Cupei Romaniei la fotbal, alaturi de CSC Dumbravita si CSM Alexandria, in urma tragerii la sorti efectuate la Casa Fotbalului.Competitia se desfasoara dupa un nou format din acest sezon, iar in Grupa A…