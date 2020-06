Patru candidați eliminați la prima probă de la Bacalaureat Patru elevi din județul Brașov au fost eliminați, luni, din examenul de Bacalaureat dupa ce au fost prinși incercand sa fraudeze la proba de limba romana. Conform metodologiei, aceștia nu mai au voie sa susțina examenul anul acesta. Conform reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Brașov, la prima sesiune de BAC de anul acesta s-au inscris 3.167 de absolvenți, atat din promoția curenta dar și din cele anterioare, insa 73 dintre ei au absentat la prima proba. Niciun elev din județ nu a fost eliminat din examen in urma triajului epidemiologic. Reprezentanții IȘJ Brașov spun ca nu a… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

