Procurorii au declarat joi ca au demarat o ancheta cu privire la presupusele activitati ilegale desfasurate de Nexo, efectuand perchezitii la sediul firmei Nexo si in alte 14 locatii din capitala Sofia. ”Aceasta este o investigatie fara precedent”, a declarat reporterilor Borislav Sarafov, seful Serviciului National de Investigatii al Bulgariei, spunand ca Bulgaria va prelua conducerea unei anchete care a inceput cu cateva luni in urma in coordonare cu omologii americani, britanici si altii. Anchetatorii au spus ca au analizat peste 4 milioane de tranzactii cripto pe platforma Nexo si au descoperit…