Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite, miercuri seara, intr-un magazin alimentar din comuna prahoveana Tomsani, dupa explozia unei butelii. Este vorba despre patru barbati cu varste intre 25 si 73 de ani, care se aflau in incinta magazinului in momentul in care o butelie a explodat, deflagratia nefiind urmata…

- Patru persoane au fost surprinse de explozie, conform ISU Prahova.La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, doua ambulante SMURD, trei ambulante SAJ, dar si o autospeciala de prima interventie si comanda.Cei patru barbati,…

- O explozie a zguduit un magazin alimentar din satul Loloiasca, din comuna prahoveana Tomșani, in timp ce in acesta se aflau 4 barbaț, cel mai tanar dintre aceștia avand 25 de ani. Deflagrația ar fi pornit de la o butelie, scrie publicația locala Observatorul Prahovean. Potrivit ISU Prahova, explozia…

- O explozie s-a produs, miercuri, intr-un magazin alimentar din comuna prahoveana Tomsani, din primele date rezultand ca patru barbati au fost raniti, informeaza Agerpres . Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, explozia nu a fost urmata de un incendiu. Cei patru barbati,…

- Explozie in comuna prahoveana Tomsani.O explozie s a produs, miercuri, intr un magazin alimentar din comuna prahoveana Tomsani, din primele date rezultand ca patru barbati au fost raniti, informeaza Agerpres.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Prahova, explozia nu a fost urmata de…

- Intr-un magazin alimentar din comuna Tomsani, sat Loloiasca a avut loc o explozie in urma cu foarte puțin timp. Din primele informații emise de catre oamenii legii din județul Prahova, patru barbați care se aflau la fața locului au fost transferați de urgența la spital. Iata ce s-a intamplat la magazinul…

- O explozie s-a produs, miercuri dupa-amiaza, intr-un magazin dintr-o comuna prahoveana. Patru persoane au fost surprinse de deflagrație. Explozia a avut loc intr-un magazin alimentar din comuna Tomșani și nu a fost urmata de incendiu. Patru persoane au fost surprinse de explozie, conform ISU Prahova.…

- O explozie s-a produs, miercuri dupa-amiaza, intr-un magazin dintr-o comuna prahoveana. Patru persoane au fost surprinse de deflagrație, transmite Mediafax. Explozia a avut loc intr-un magazin alimentar din comuna Tomșani și nu a fost urmata de incendiu.Patru persoane au fost surprinse…