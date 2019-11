Stiri pe aceeasi tema

- Patronul restaurantului Beirut din Constanta, George Karam, condamnat marti, la opt ani de inchisoare, dupa ce in aprilie 2014, trei tinere si-au pierdut viata in localul sau, a fost dat in urmarire de catre politisti pentru ca nu s-a predat si nici nu a fost gasit oamenii legii la domiciliul sau.

- George Karam a fost condamnat marti, 19 noiembrie, la 8 ani de inchisoare. Imediat dupa publicarea sentintei, politistii au vrut sa puna in aplicare mandatul. Doar ca patronul restaurantului Beirut este de negasit.

- Patronul restaurantului din Constanța in care trei artiste au murit in urma unui incendiu, in 2014, a primit 8 ani și o luna de inchisoare. Decizia Curții de Apel Constanța este definitiva.Judecatorii Curții de Apel Constanța l-au condamnat pe George Karam, patronul restaurantului Beirut in…

- Iulian Alexandru Bitica, copilul de opt ani din localitatea constanțeana Pecineaga, nu a fost gasit, la cinci zile de la momentul la care a fost dat disparut. Pompierii au scos apa din cele doua bazine cu dejecții, indicate de anchetatori, insa nu a fost gasit pana acum niciun semn al prezenței baiețelului.…

- Copilul de 8 ani disparut in localitatea Pecineaga, județul Constanța, este de negasit, dupa mai bine de 36 de ore de cautari. Echipele de intervenție incearca sa goleasca un bazin de dejecții din apropierea unei ferme de porci, intrucat copilul ar fi putut ca cada in acesta, potrivit Mediafax.Doua…

- Zeci de politisti continua sa-l caute pe Iulian Alexandru Bitica, baietelul de opt ani disparut sambata din Pecineaga, judetul Constanta. Minorul a iesit din casa sambata, in jurul orei 15.00, iar ultima data a fost vazut in capul strazii, cand se juca cu un catel. Sambata seara, in jurul orei 19.00,…

- Un șofer din Constanța este cautat vineri seara de polițiști, dupa ce a lovit cu mașina șapte autoturisme și doi pietoni, pe o strada din oraș, iar apoi a fugit de la locul accidentului, potrivit Mediafax. Un șofer din Constanța este cautat vineri seara de polițiști, dupa ce a lovit cu mașina șapte…

- Un tanar din Constanta a fost amendat de politisti dupa ce a apelat numarul unic de urgenta 112. Si asta in contextul in care un taximetrist i a solicitat tanarului 60 de lei pe o cursa care in mod normal nu depasea 40 de lei. Povestea din instanta In motivarea cererii sale, constanteanul a solicitat…