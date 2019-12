Patronul restaurantului Beirut din Constanţa, prins de poliţişti (surse) Patronul restaurantului Beirut din Constanta, dat in urmarire pentru executarea unei pedepse cu inchisoarea de 8 ani, a fost gasit de politisti in Cluj, conform unor surse oficiale. "In cursul acestei zile, a fost depistata o persoana aflata in urmarire nationala, pe numele caruia exista un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru o pedeapsa de 8 ani. Cel in cauza urmeaza a fi incarcerat in cea mai apropiata unitate de detentie", a anuntat IGPR. George Karam a fost condamnat definitiv la 8 ani de inchisoare dupa ce trei tinere dansatoare au decedat intr-un incendiu care a mistuit localul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patronul restaurantului Beirut din Constanta, George Karam, dat in urmarire nationala intrucat a fost condamnat la opt ani de inchisoare, dupa ce in aprilie 2014, trei tinere si-au pierdut viata in localul sau, a fost gasit in Cluj si urmeaza sa fie...

- Patronul restaurantului Beirut din Constanta, George Karam, dat in urmarire nationala intrucat a fost condamnat la opt ani de inchisoare, dupa ce in aprilie 2014, trei tinere si-au pierdut viata in localul sau, a fost gasit in Cluj si urmeaza sa fie incarcerat.

- Patronul restaurantului Beirut din Constanta, George Karam, dat in urmarire nationala intrucat a fost condamnat la opt ani de inchisoare, dupa ce in aprilie 2014, trei tinere si-au pierdut viata in localul sau, a fost gasit in Cluj si urmeaza sa fie incarcerat.

- Patronul restaurantului Beirut din Constanta, George Karam, dat in urmarire nationala intrucat a fost condamnat la opt ani de inchisoare, dupa ce in aprilie 2014, trei tinere si-au pierdut viata in localul sau, a fost gasit in Cluj si urmeaza sa fie incarcerat.George Karam a fost gasit in…

- Dupa 5 ani de investigații și procese, cea mai mare condamnare din dosarul morții celor trei tinere in incendiul de la restaurantul Beirut, din Constanța, a fost primita de patronul George Karam, care a și fost dat in urmarire generala dupa ce nu s-a prezentat pentru incarcerare. Karam se afla sub control…

- George Karam, fostul patron al restaurantului Beirut din Constanța, a fugit, dupa ce a fost condamnat marți la opt ani de inchisoare cu executare. Surse judiciare citate de Mediafax precizeaza ca pe numele barbatului a fost emis un mandat de urmarire internaționala. George Karam, fostul patron al restaurantului…

- Patronul restaurantului Beirut, George Karam, condamnat la opt ani de inchisoare dupa ce trei tinere dansatoare au decedat intr-un incendiu care a mistuit localul respectiv din Constanta, in aprilie 2014, a fost dat in urmarire dupa ce nu a fost gasit la domiciliu de catre politistii sositi sa-l conduca…

- Patronul restaurantului Beirut din Constanta, George Karam, condamnat marti, la opt ani de inchisoare, dupa ce in aprilie 2014, trei tinere si-au pierdut viata in localul sau, a fost dat in urmarire de catre politisti pentru ca nu s-a predat si nici nu a fost gasit oamenii legii la domiciliul sau.