- Daniel Pancu (45 de ani), actual selecționer al naționalei U20 a Romaniei, ex-antrenor și jucator la Rapid, a analizat ce nu merge la echipa lui Adrian Mutu. Rapid nu are victorie in primele 3 meciuri din play-off și s-a indepartat de marele obiectiv din finalul sezonului, clasarea pe un loc de podium.…

- Dupa Sepsi – Rapid 2-0, Dan Alexa a analizat situația de echipa alb-vișinie și a gasit una dintre problemele principale al formației antrenate de Adrian Mutu. Fost jucator și antrenor in Giulești, Dan Alexa spune ca transferurile realizate in acest sezon de Rapid nu au dat randamentul așteptat, cel…

- Dupa ce a investit peste 5 milioane de euro in transferurile din acest sezon, Gigi Becali este decis sa nu repete scenariul și pentru sezonul viitor. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a facut un anunț surprinzator. Oficialul roș-albaștrilor spune ca, in opinia lui, FCSB nu are nevoie de niciun…

- Gigi Becali „dribleaza” din nou regulamentele Federației Romane de Fotbal și a decis sa aduca un antrenor cu licența PRO, „paravan” pentru Mihai Pintili, delegatul care se ocupa de pregatirea echipei. Patronul FCSB a dezvaluit ca sunt șanse mari ca alesul sa fie cipriotul Elias Charalambous, fost fotbalist…

- Cesare Prandelli (65 de ani), care a lucrat cel mai bine cu Adrian Mutu (44) la Fiorentina intre 2006 și 2010, demisionase acum doi ani de la formația viola și anunța ca se va dedica familiei. Un cunoscut tehnician italian incheie socotelile cu fotbalul, la numai 65 de ani. ...

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit azi despre ce urmeaza pentru FCSB și despre ce antrenor vrea sa aduca la formația sa. Omul de afaceri spune ca nu-i mai in calcul pe Valentin Iliev și Tony da Silva, ci are pe lista un antrenor roman și doi tehnicieni straini. Potrivit lui Becali, cele mai mari șanse…

- MM Stoica, managerul general de la FCSB, a anunțat ca roș-albaștrii vor avea un antrenor cu licența PRO din sezonul viitor, care sa se implice in activitatea echipei, spre deosebire de Leo Strizu. PROMO » Vrei sa retraiești istoria pe 7 mai, la Sevilla? Inscrie-te ACUM intr-o experiența extraordinara,…

- Victor Angelescu, unul dintre acționarii de la Rapid, a anunțat la GSP Live obiectivul lui Adrian Mutu in play-off: clasarea pe un loc de cupa europeana. Deja calificata in play-off-ul actualului sezon de SuperLiga, Rapid și-a facut calculele pentru ultima parte a campionatului. „Alb-vișiniii” au bifat…