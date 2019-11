Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Timisoara au evacuat luni noapte inca un bloc de locuinte de pe strada Vaida Voievod, unde in aceeasi dimineata a fost facuta dezinsectie si deratizare la fel ca in blocul unde doi copii si mama unuia dintre ei au decedat, iar mai multe persoane au ajuns la spital. Anchetatorii au descoperit…

- Patronul Bistim Dera SRL, firma care a facut dezinsectia si deratizarea in blocul de locuinte din Timisoara in care au murit doi copii si mama unuia dintre ei, Ioan Sorin Buta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, in urma deciziei magistratilor de la Tribunalul Timis.Judecatorii de la…

- Patronul societații comerciale a fost prezentat magistraților cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa și trafic de substanțe toxice. El a fost reținut pentru 24 de ore luni, dupa ce a fost audiat. Marți, barbatul a fost dus…

- Avocatul lui Ioan Sorin Buta, patronul firmei Bistim Dera SRL care a facut deratizare si dezinsectie in blocul de pe strada Mioritei din Timisoara, unde au murit trei oameni, spune ca barbatul a recunoscut acuzatiile care i se aduc si le-a spus anchetatorilor ca a cumparat substanta cu 600 de lei de…

- Patronul firmei care a efectuat deratizarile in cele doua imobile din Timișoara, unde trei persoane, intre care doi copii, au murit, iar alte 17 au ajuns la spital, a fost reținut, marți dimineața, de procurori.

- ISU Timiș a dispus evacuarea unui bloc din Timișoara de pe strada Vaida-Voievod nr. 1, dupa ce la etajul 4 a fost descoperit un apartament care facuse operațiunea de dezinsecție și deratizare cu aceeași firma care a facut deratizarea in blocul din strada Miorița, nr.8 in care au murit trei oameni. ”S-a…