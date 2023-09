Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Doldurea, patronul firmei Flagas SRL, care detine statia GPL din Crevedia unde s-a produs explozia in urma careia au decedat cinci oameni, a fost adus sub escorta marti seara la sediul Parchetului General. Avocatul sau a declarat ca nu stie pentru ce a fost adus clientul sau. ‘Nu am niciun mesaj…

- Ion Doldurea, primarul din Caracal și tatal patronului firmei unde s-a produs explozia din Crevedia, a exprimat o atitudine de neincredere fața de starea pompierilor raniți, afirmand ca situația lor este „o problema proprie”. In timpul unui interviu acordat postului de televiziune Romania TV imediat…

- Primarul PSD de Caracal, Ion Doldurea, a recunoscut ca stația GPL de la Crevedia aparține fiului sau. Edilul de la Caracal a confirmat la Romania TV ca stația aparține fiului sau, Ionuț Daniel Doldurea. Firma se numește Flagas SRL. Ion Doldurea a afirmat ca in momentul cumplitei tragedii se afla in…