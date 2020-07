Materiale video, infographics, memes si gifs: Ziua delfinilor, sarbatorita online anul acesta (video)

Ziua delfinilor se va sarbatori in acesta an, diferit fata de anii trecuti. Celebrarea mamiferelor marine se va face de acesta data in mediul online.ONG Mare Nostrum si Delfinii din Marea Neagra au… [citeste mai departe]