Stiri pe aceeasi tema

- Principalul considerent pentru care ne alegem jobul este cu cat suntem platiti. Multinationalele ofera salarii motivante, insa multi dintre angajati se gandesc la diverse moduri de a inainta o propunere de negociere catre managerul lor.

- Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania propune adoptarea unui salariu minim orar și nu lunar, ceea ce ar corespunde realitații unei economii marcate de variații ale cererilor de pe piața interna și internaționala, se arata intr-un mesaj transmis luni de reprezentanții AOAR. Reacția organizației…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat intr-un interviu acordat DC News ca daca 20% dintre functionarii din administratia centrala ar pleca, ""n-ar simti nimeni", sugerand ca foarte multi dintre functionari nu au niciun...

- Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 38 de voturi "pentru" si 11 abtineri. Potrivit primarului Capitalei, Gabriela Firea, beneficiarii isi pot lua si o alta pereche de ochelari mai scumpa, cu conditia ca diferenta sa fie acoperita de ei. "Pentru imbunatatirea sanatatii persoanelor varstnice…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Legea prevede trecerea Monitorului Oficial de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor.…

- Cele mai numeroase ocupatii din Romania sunt cele care presupun munca necalificata, aproape jumatate din forta de munca din tara este platita cu sau aproape de salariul minim, iar promisiunile majorarilor salariale pentru bugetari au dus la o migratie catre aceste posturi.

- Plenul Senatului a adoptat miercuri, in calitate de prima camera sesizata, proiectul de lege inițiat de Guvern privind elaborarea si actualizarea Strategiei nationale pe termen lung "Romania 2040". Aceasta strategie va fi realizata de o comisie condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) reia, marti, dezbaterile in cazul sesizarii presedintelui Klaus Iohannis referitoare la trecerea Monitorului Oficial de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor. In 23 mai, Curtea a amanat dezbaterile in cazul sesizarii de neconstitutionalitate…