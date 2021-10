Stiri pe aceeasi tema

- O echipa a parasit competiția in ediția 21 a sezonului 4 din Asia Express - Drumul Imparaților, de la Antena 1. Concurenții s-au intrecut pentru a continua competiția in Georgia, insa un alt cuplu de vedete a fost eliminat din cursa.

- Concurenții din marea aventura Asia Express incep din ce in ce mai mult sa aiba simțul concursului, așa ca din ce in ce mai tare fiecare echipa iși dorește sa puna cu orice preț mana pe marele premiu, acela de 30.000 de euro. Așadar, in aceasta ediție au fost desemnate echipele care vor pleca in cursa…

- Pe Drumul Imparaților nimic nu este ușor, astfel ca echipele trebuie sa traga din greu pentru a ajunge sa puna mana pe mult ravnitul premiu, acela de 30.000 de euro. Astfel, Patrizia și Francy Paglieri au ajuns la capatul puterilor, iar stresul și oboseala iși spun cuvantul, asta pentru ca intre cei…

- O echipa a fost eliminata in edițița 9 din sezonul 4 al emisiunii Asia Express de la Antena 1. La finalul cursei pentru ultima șansa s-a aflat cine sunt primii concurenți care parasesc show-ul.

- Cele noua perechi de vedete din cursa celui mai dur reality-show, Asia Express - Drumul Imparaților, vor lupta diseara, de la 20:30, pe Antena 1, pentru prima imunitate a etapei, insa nu inainte de a parcurge un lung șir de misiuni impuse de Irina Fodor.

- A avut loc prima cearta la „Asia Express”, sezonul 4. Eliza și Cosmin Natanticu au avut parte de cateva neințelegeri inca de la inceputul competiției. De la ce au pornit tensiunile intre cei doi soți in show-ul de la Antena 1.Eliza și Cosmin Natanticu au plecat la „Asia Express”, pe Drumul Imparaților,…

- Competiția de pe Drumul Imparaților este una mare, iar echipele se lupta pentru a obține prima iuminitate din sezonul 4 Asia Express. Concurenții trec prin cele mai dificile situații și fac strategi care sa-i duca cat mai aproape de destinația finala.

