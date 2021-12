Stiri pe aceeasi tema

- RM si Jin au primit sambata rezultatul pozitiv la teste Covid-19, la o zi dupa ce colegul lor Suga a fost diagnosticat.Cei trei, care nu prezinta simptome sau prezinta simptome usoare, au primit a doua doza dintr-un vaccin anti-Covid la finalul lunii august, au spus reprezentantii Big Hit Music, si…

- Antrenorul echipei Aston Villa, Steven Gerrard, a fost testat pozitiv cu Covid-19 si nu va putea sta pe banca la meciul cu Chelsea, de duminica, de Boxing Day, potrivit news.ro. Citește și: CJUE arata cum poate deveni dreptul UE SUPERIOR dreptului intern național...Aston Villa a precizat…

- Aeroportul Suceava - barbat venit de la Londra, cu test pozitiv CoVID Cazurile de persoane nevaccinate care vin în România pentru sarbatori, nu vor sa intre în carantina si încearca tot felul de tertipuri pentru a se sustrage controlului au devenit cumva obisnuinta…

- Ministerul Educației și Cercetarii prezinta situația epidemiologica in sistemul de invațamant atestata la data de 15 octombrie curent. Conform datelor prezentate de organele locale de specialitate in domeniul invațamantului, 538 de clase se aflau in carantina, comparativ cu 490 de clase inchise in carantina…

- Potrivit datelor furnizate de autoritati, astazi sunt in carantina la domiciliu 1.417 persoane, iar alte 5.239 de persoane sunt izolate la domiciliu. Ieri erau 770 de persoane aflate in carantina la domiciliu si 5.076 in izolare.In ultimele 24 de ore, au fost internate 9 persoane.Datele actualizate…

- Un elev nevazator depistat cu Covid-19 a fost nevoit sa mearga aproximativ 100 de kilometri cu trenul și microbuzul. Tanarul in varsta de 18 ani invața la un liceu special din Targu Frumos și dupa ce a fost testat pozitiv a fost trimis de conducerea școlii in centrul de plasament din județul Suceava…

- Antrenorul echipei FCSB, Edward Iordanescu, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus si a intrat in izolare, informeaza digisport.ro. CITEȘTE ȘI: (P) La AMAT, rata s-a schimbat! O rata noua pentru noul tau Logan! Potrivit sursei citate, in afara de Edi Ioradnescu, care se simte bine, si colaboratori…

- Edi Iordanescu este infectat cu Covid-19 și se afla in izolare. Antrenorul FCSB se simte bine și, cel mai probabil, va duce boala „pe picioare”. Antrenorul FCSB a fost testat pozitiv cu noul coronavirus și a intrat in izolare, scrie news.ro, care citeaza digisport . Potrivit primelor informații, Edi…