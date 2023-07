Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana de tenis Madison Keys a castigat sambata turneul WTA 500 de la Eastbourne, dupa ce a invins-o in finala pe rusoaica Daria Kasatkina. CITESTE SI Patrick Kluivert este noul antrenor al turcilor de la Adana Demirspor, adversara celor de la CFR Cluj in turul doi preliminar Conference…

- Tenismanul american Tommy Paul, favoritul numarul doi, s-a calificat in finala turneului ATP de la Eastbourne (Anglia), invingandu-l in doua seturi, 6-4, 6-3, pe francezul Gregoire Barrere, sambata, in penultimul act al acestei competitii, dotata cu premii totale de 723.655 de euro. CITESTE SI…

- Gruparea turca Adana Demirspor, adversara celor de la CFR Cluj din turul 2 preliminar al UEFA Europa Conference League, a anunțat ca olandezul Patrick Kluivert (47 de ani) este noul antrenor al echipei. CFR Cluj - Adana Demirspor se joaca pe data de 27 iulie, la Cluj-NapocaReturul se disputa pe data…

- Adana Demirspor, adversara celor de la CFR Cluj in turul doi preliminar Conference League, a reușit sa faca o mutare importanta inainte de dubla manșa. Formația care a incheiat pe locul 4 in campionatul Turciei a batut palma cu Patrick Kluivert (47 de ani), iar legendarul atacant a devenit noul antrenor…

- Fostul mare atacant olandez Patrick Kluivert (46 de ani) ar fi foarte aproape de a prelua banca tehnica a formației turce Adana Demirspor, adversara celor de la CFR Cluj din turul 2 preliminar al UEFA Conference League. Turcii au ramas fara antrenor dupa ce italianului Vincenzo Montella (49 de ani)…

- Edinson Cavani (36 de ani), atacantul Valenciei, ar fi dorit cu insistența de Adana Demirspor, adversara lui CFR Cluj din preliminariile Conference League. Starul uruguayan a ajuns la Valencia anul trecut, liber de contract dupa desparțirea de Manchester United. Acum ar putea schimba din nou campionatul.…

- Echipele FCSB, CFR Cluj și Sepsi au aflat echipele cu care se vor confrunta in turul 2 preliminar al Conference League.FCSB se va confrunta in turul 2 al competiției cu echipa bulgara ȚSKA 1948, clasata pe locul trei in campionatul din Bulgaria in sezonul recent incheiat. Meciul tur va avea loc in…