- Naomi Osaka (23 de ani, 2 WTA) a invins-o pe Patricia Țig (26 de ani, 63 WTA), 6-4, 7-6(4), in primul tur de la Roland Garros 2021. scor 4-6, 6-7 (4-7). Nipona nu s-a prezentat la conferința de presa, a fost amendata și risca excluderea din turneu. Naomi Osaka a anunțat din timp ca nu va participa…

- Naomi Osaka a ținut capul de afiș al ultimelor zile dupa ce a anunțat ca nu va participa la conferințele de presa de la Roland Garros. Nipona este criticata de una dintre rivalele din circuitul WTA, Belinda Bencic oferind o varianta personala asupra deciziei luate de fosta lidera mondiala. Presa…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, favorita 2, a devenit adversara romancei Ana Bogdan in turul doi al turneului Roland Garros de la Paris, al doilea Grand Slam al anului, dupa ce a eliminat-o pe jucatoarea romana Patricia Tig cu 6-4, 7-6 (5), dupa un meci echilibrat. Patricia Tig, care a dat…

- Ana Bogdan (102 WTA) a obținut, duminica, calificarea în turul al doilea de la Roland Garros. Sportiva noastra a bifat un succes categoric, scor 6-1, 6-3, cu Elisabetta Cocciaretto (113 WTA).Meciul a durat o ora și 6 minute. În turul doi, Ana se va duela duela cu învingatoarea…

- Ana Bogdan (102 WTA) a obținut, duminica, calificarea in turul al doilea de la Roland Garros. Sportiva noastra a bifat un succes categoric, scor 6-1, 6-3, cu Elisabetta Cocciaretto (113 WTA). Meciul a durat o ora și 6 minute. In turul doi, Ana se va duela cu invingatoarea partidei dintre Naomi Osaka…

- Jucatoarele Patricia Tig si Ana Bogdan vor evolua, duminica, in primul tur al turneului de la Roland Garros, potrivit programului anuntat de organizatori. Patricia Tig, locul 63 mondial, o va intalni pe japoneza Naomi Osaka, locul 2 mondial si favorita 2. Meciul va fi primul al zilei pe terenul…

- Irina Begu, locul 74 WTA, o va intalni pe americanca Serena Williams, numarul 8 mondial si favorita 7, in primul tur al turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Castigatoarea acestui meci va juca in faza urmatoare pe sportiva care se va impune in meciul Mihaela Buzarnescu (173 WTA) – Arantxa…

- Aventura Irinei Begu s-a încheiat rapid la turneul WTA 1000 de la Dubai, sportiva noastra fiind învinsa, scor 6-3, 7-5, de Garbine Muguruza, în primul tur.Se actualizeaza.Meciul a durat o ora și 37 de minute.Pentru prezenta pe tabloul principal, Begu va primi…