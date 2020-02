Stiri pe aceeasi tema

- Romanian tennis players Patricia Tig and Irina Fetecau on Friday qualified for the semifinals of the ITF tournament in Nonthaburi (Thailand), equipped with total prizes of 25,000 US dollars, while Nicoleta Dascalu stopped in the quarterfinals Tig (25 years old, WTA's 105), the top seed, defeated…

- Jucatoarele romane de tenis Patricia Tig(foto), Nicoleta Dascalu si Irina Fetecau s-au calificat, ieri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Nonthaburi (Thailanda), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Tig (25 ani, 105 WTA), principala favorita, s-a impus in fata chinezoaicei Xun…

- Jucatoarele romane de tenis Patricia Tig, Nicoleta Dascalu si Irina Fetecau s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Nonthaburi (Thailanda), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Tig (25 ani, 105 WTA), principala favorita, s-a impus in fata chinezoaicei…

- Dayana Yastremska (24 WTA) a facut pasul spre finala turneului de la Adelaide, sportiva din Ucraina învingând-o în doua seturi, scor 6-4, 7-6(4), pe Ayrna Sabalenka (12 WTA - jucatoare care în sferturi trecuse de Simona Halep). În primul set, un singur break a facut…

- Constanteanca Simona Halep, a doua favorita, a fost invinsa fara drept de apel de belarusa Arina Sabalenka, cu 6 4, 6 2, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Adelaide Australia , dotat cu premii totale de 848.000 de dolari.Sabalenka 21 ani, 12 WTA , a sasea favorita, s a impus in doar…

- Rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 34 WTA, si Elena Ribakina din Kazahstan, locul 36 WTA, vor disputa finala turneului de categorie WTA Inernational de la Shenzhen potrivit news.roAlexandrova, cap de serie numarul 5, a invins-o, vineri, in semifinale, cu scorul de 6-4, 6-3, pe spaniola…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, fosta numarul unu mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu premii totale in valoare de 275.000 dolari, invingand-o fara probleme, cu 6-1, 6-0, pe neozeelandeza Paige Hourigan, beneficiara…

- Rafael Nadal (33 de ani), liderul din clasamentul ATP, a incheiat anul cu un nou titlu. Spaniolul l-a invins pe Stefanos Tsitsipas (21 de ani, 6 ATP), in finala turneului demonstrativ de la Abu Dhabi, scor 6-7 (3), 7-5, 7-6 (3). Cei mai in forma jucatori ai finalului de an s-au intalnit sambata, in…