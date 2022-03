Patriarhul Rusiei, expus la acuzații „Pentru patriarhul Kirill, obedient la comenzile cenzorilor ruși, in Ucraina nu exista «razboi»”, semnaleaza portalul EUObserver. Patriarhul rus e „expus la acuzații de complicitate la crime de razboi, crime impotriva umanitații și genocid”, intrucat „propagandiștii influenți pot avea un impact real”, iar „orice propaganda pro-razboi este interzisa” de dreptul internațional. Și revista americana Foreign Affairs publica o ampla analiza privind „tandemul periculos al religiei cu armele nucleare”. „De la colapsul URSS rolul Bisericii Ortodoxe Ruse in identitate, politica interna și securitatea naționala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

