- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) s-a poziționat clar fața de conflictul din Ucraina, caracterizandu-l luni intr-un comunicat oficial drept ”razboi declanșat de Rusia impotriva unui stat suveran si independent”. ”Patriarhia Romana a luat act cu maxima ingrijorare de inceperea razboiului din…

- Redam mesajul transmis de Patriarhul Daniel in contextul izbucnirii razboiului in Ucraina: Biserica Ortodoxa Romana, ca si celelalte institutii importante din Romania si Uniunea Europeana, a luat act cu maxima ingrijorare de inceperea razboiului din Ucraina, razboi declansat de Rusia impotriva unui…