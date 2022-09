Stiri pe aceeasi tema

''Exista intotdeauna riscul ca Rusia sa foloseasca arme nucleare impotriva Ucrainei. Cu toate acestea, trebuie sa ne punem intrebarea cu privire la calitatea acestor arme'', anunta Agentia de presa RBC, informeaza Rador.

Roger Waters, cofondator al formatiei Pink Floyd, in varsta de 79 de ani, si-a anulat concertele planificate in Polonia, pe fondul indignarii pentru pozitia sa fata de razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, a informat sambata presa poloneza, citata de AP preluat de news.ro

Rusia are agenți in sectorul de aparare al Ucrainei care transmit informații Moscovei și permit Rusiei sa anticipeze mișcarile ucrainene pe campul de lupta, a declarat joi reprezentantul președintelui Volodimir Zelenski in parlamentul ucrainean, citat de Reuters, relateaza Mediafax.

Președintele Volodimir Zelenski a cerut ca un tribunal special al Națiunilor Unite sa impuna "pedepse corecte" Rusiei pentru invazia sa in Ucraina, inclusiv sancțiuni financiare și privarea Moscovei de dreptul de veto in Consiliul de Securitate, scrie Reuters, citat de Mediafax.

Națiunile occidentale au condamnat planurile Moscovei de a organiza așa-zise referendumuri in parți ale Ucrainei aflate in prezent sub controlul Rusiei, informeaza Rador.

Liderul partidului italian Liga (extrema dreapta), Matteo Salvini, a asigurat miercuri ca nu a acceptat niciodata bani din partea Moscovei, relateaza ANSA.

Kazahstanul, vecin si aliat al Rusiei, a suspendat toate exporturile de arme timp de un an, a declarat sambata guvernul sau, pe fondul conflictului din Ucraina si al sanctiunilor occidentale impotriva Moscovei, relateaza Reuters, relateaza Agerpres.

Daria Dughin, fata lui Alexander Dugin, a murit sambata seara, cand mașina pe care o conducea a explodat in afara Moscovei. Patriarhul Kirill al Rusiei i-a transmis condoleanțe lui Alexander. „Am primit vestea morții tragice a fiicei dvs. cu profunda tristețe", a punctat Kirill.