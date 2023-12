Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, adreseaza, in Pastorala de Craciun, un indemn la iubire milostiva si solidaritate fata de toti oamenii, dar mai ales fata de cei care sufera din cauza razboiului.

- Eveniment Darurile Magilor de la Muntele Athos vor fi aduse la Manastirea Pantocrator din Draganești Vlașca decembrie 20, 2023 11:01 Pentru prima data in Romania, Darurile Magilor de la Manastirea Sfantul Pavel din Muntele Athos vor ajunge la Manastirea Pantocrator, din Draganești Vlașca, iar credincioșii…

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a transmis Pastorala de Craciun, intitulata „Nașterea Domnului sarbatorita in cantarile Bisericii”. ”Sa aratam iubire milostiva și solidaritate fața de toți oamenii, dar mai ales fața de cei care sufera din cauza razboiului, sa aducem bucuria sarbatorii Nașterii…

- Pastorala de Craciun a Parintelui Arhiepiscop Irineu: „Dupa cum pastorii de langa Betleem L-au cinstit pe Pruncul divin si L-au marturisit, tot asa si noi trebuie sa ne apropiem de Hristos cu iubire” Pastorala de Craciun a Parintelui Arhiepiscop Irineu: „Dupa cum pastorii de langa Betleem L-au cinstit…

- Cu aceasta Duminica (3 decembrie) incepe Adventul in noul an bisericesc in calendarul romano-catolic. Adventul este un timp al așteptarii Nașterii Mantuitorului. Potrivit unui obicei vechi, pana la Craciun, in toate bisericile romano-catolice se afla coroana de Advent. Denumirea de Advent provine din…

- De ce se ține post miercuri și vineri? Creștinii cunoscut faptul ca in aceste zile nu au voie sa consume carne, oua, branza sau lapte. De ce se ține post in acest doua zile din saptamana, aflați in randurile urmatoare. De ce se ține post miercuri și vineri Postul din zilele de miercuri și vineri este…

- Perioada Sarbatorilor de Craciun va fi una speciala la Manastirea Pantocrator din Draganești-Vlașca, județul Teleorman: in perioada 22-28 decembrie 2023, la sfantul așezamant vor fi aduse spre inchinare darurile oferite de cei trei magi de la Rasarit Pruncului Iisus in ieslea de la Betleem.Este pentru…

- ”Iubiti pelerini, viata noastra duhovniceasca poate fi asemanata cu o calatorie sau un pelerinaj necontenit spre Imparatia lui Dumnezeu, dupa indemnul Domnului nostru Iisus Hristos, Care spune: ‘Cautati mai intai Imparatia lui Dumnezeu’ (Matei 6, 33). Calauzitorii nostri in aceasta calatorie sunt sfintii…