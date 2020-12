In pragul sarbatoririi nasterii lui Hristos, Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de incurajare tuturor romanilor, reamintind ca „omenirea confruntata cu noul coronavirus, traverseaza o perioada grea privind viața și sanatatea oamenilor”, fapt pentru care este nevoie de „multa rugaciune, de solidaritate și ajutorare frațeasca”. Intaistatatorul BOR subliniaza ca „lumina Pruncului Iisus nascut in Betleem ne cheama sa aratam mereu in jurul nostru prin cuvant și fapta, semne de speranța, de pace și bucurie”. Mesajul Patriarhului Daniel la sarbatoarea Nasterii Domnului ” Sarbatoarea Nașterii Domnului…