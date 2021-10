Patriarhul Daniel le transmite un mesaj romanilor, cu ocazia pelerinajului de Sfantul Dumitru din Capitala. Inaltul prelat spune ca „viata si sanatatea sunt daruri ale lui Dumnezeu pe care noi trebuie sa le pastram si sa le cultivam cu multa rugaciune, smerenie si multa grija, respectand cu strictețe sfatul medicilor si masurile sanitare hotarate de […] The post Patriarhul Daniel, indemn ferm pentru romani: „Respectați cu strictețe sfatul medicilor si masurile sanitare” first appeared on Ziarul National .