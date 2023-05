Stiri pe aceeasi tema

- Parintii si copiii sunt chemati sa cunoasca si sa traiasca adevarata credinta in familie, indeamna Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, intr-un mesaj adresat cu prilejul Duminicii Parintilor si Copiilor, 4 iunie, relateaza Agerpres.

- Completarea cererilor-tip pentru inscrierea in clasa pregatitoare incepe, miercuri, si se va realiza pana in 18 mai. Anterior a avut loc evaluarea dezvoltarii copiilor care implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 si eliberarea recomandarii pentru inscrierea in invatamantul primar…

- Tudor Chirila a fost invitat la podcastul lui Mihai Bobonete, unde a vorbit despre greșelile pe care parinții le fac in general. Actorul considera ca increderea unui copil trebuie bine inradacinata, astfel ca mai tarziu sa nu aiba de suferit.Generațiile s-au schimbat, la fel și educația pe care parinții…

- In plus, pe site-urile de socializare au aparut petiții pentru interzicerea proiectului. Una dintre ele a strans deja aproape 5.000 de semnaturi. Prin proiectul de lege in cauza se pregatește intervenția asistenței sociale in momentul in care este vorba despre un copil aflat in risc de a fi separat…

- Astazi: 16 aprilie 2023, Invierea Domnului – Sfintele Pasti Invierea Domnului – Sfintele Pasti, care este invierea cu trupul din mormant a Domnului Dumnezeului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos, este sarbatorita de Biserica in acest an in ziua de 16 aprilie. Cu adevarat, arata parintele arhimandrit…

- „Ochelari de Copil!”, marea provocare lansata de PES Activists Dambovița , tuturor copiilor, cu ocazia Zilei Internaționale a carților pentru Copii. Copiii au șansa sa fie autorii unei carți digitale cu benzi colorate, poezi și povești despre Europa. PES Activists Dambovița a lansat pe pagina oficiala…

- Brigitte Pastrama regreta ca și-a lasat copiii pe locul al doilea și s-a axat pe barbații din viața ei. Aceasta și-a dat seama cine sunt persoanele cele mai importante din viața ei, iar acum, ii este alaturi fiicei ei, Sara, alegand sa schimbe relația dintre ele.