SBK Kunststofftechnik Neuenstein – distribuitoare modulare pentru incalzirea in pardoseala

Calitatea germana apreciata la nivel european, prezenta din acest an si in Romania prin SBKRomania.ro, cu sediul central in Maramures Articolele din gama SBK sunt insotite de garantie reala timp de 12 ani de zile.… [citeste mai departe]