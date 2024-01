Patriarhul Daniel: 2024 va fi anul comemorativ ”al tuturor sfinţilor tămăduitori fără de arginţi” Patriarhul Bisericii Orttodoxe Romane, IPS. Daniel, a afirmat printr-un comunicat emis duminca de BOR ca ”creștinismul este chemat sa traiasca timpul vieții sale ca pe un dar primit de la Dumnezeu”. „Crestinul este chemat sa traiasca timpul vietii sale ca pe un dar primit de la Dumnezeu, care insa trebuie cultivat prin iubire fata de Dumnezeu si fata de semeni, pentru a participa la viata vesnica din imparatia iubirii Preasfintei Treimi. De aceea, toata lucrarea sociala filantropica a Bisericii nu are numai o dimensiune morala sau etica, ci una mistagogica, spirituala, de intalnirea omului cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

