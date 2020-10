Patriarhia Română, reacţionează după ce ÎPS Teodosie a zis că e păcat să mergi la o biserică catolică Referindu-se la remarca facuta in spatiul public in legatura cu "pacatul" de a ne ruga strict contextual si intr-o alta biserica decat cea ortodoxa, Banescu precizeaza ca "rugaciunea nu are granite confesionale si nici de alta natura, singurul ei tarm fiind Cerul, spre care ar trebui sa privim toti cu aceeasi incredere si recunostinta".



"Vechile 'ziduri' ale diferentelor teologice nu ne pot bloca nicaieri in aceasta lume accesul la Dumnezeu prin rugaciunea care ne inalta deasupra lor. A ne ruga strict contextual si in alt spatiu eclezial decat acela marcat vizual de simbolismul propriei… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

