- Inaltul Comisar ONU pentru drepturile omului a cerut vineri "o incetare a focului imediata" in Siria, pentru a facilita acordarea de ajutor victimelor seismelor care au devastat o parte a tarii la inceputul saptamanii, relateaza AFP.

- Bilantul cutremurului devastator care a lovit Turcia si Siria se ridica acum la cel putin 20.451 de morti, potrivit autoritatilor, ceea ce-l face, din acest punct de vedere, un dezastru mai grav decat cel din 2011 din Japonia, relateaza CNN, informeaza NEWS.RO. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministerul Educatiei avertizeaza asupra unei noi tentative de fraude, facuta de indivizi care se dau drept angajați ai ministerului. Mai mulți directori și profesori ar fi primit apeluri prin care li s-ar fi solicitat sume de bani de la persoane care se recomandau ca fiind angajati ai ministerului.…

- Numarul persoanelor ucise in Turcia și Siria a crescut. Pana la aceasta ora sunt 12.049, dar numarul poate crește, potrivit Sky News, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un tricou semnat de starul portughez Cristiano Ronaldo va fi scos la licitatie de fotbalistul turc Merih Demiral, alaturi de cele ale altor doi jucatori cu care acesta a fost coleg la Juventus Torino, argentinianul Paulo Dybala si italianul Leonardo Bonucci, pentru ajutorarea victimelor

- Un cutremur extrem de puternic a ucis peste 2.300 de persoane si a ranit alte cateva mii, luni, in Turcia, Siria, Liban, potrivit celui mai recent bilant, transmite NEWS.RO. Blocuri inregi de locuinte s-au prabusit, iar distrugerile in orasele siriene deja devastate de ani de razboi sunt imense.…

- Republica Moldova este gata sa intervina in salvarea victimelor cutremurului devastator produs in aceasta dimineața in Turcia și Siria. Astfel, o echipa din 55 de salvatori, 12 autospeciale de intervenție complet autonome și 2 caini de cautare vor ajunge la locul dezastrului.

- Bilanțul victimelor cutremurului puternic care a lovit luni dimineața sudul Turciei ar putea ajunge pana la 10.000 de persoane, au declarat specialiștii Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS). USGS considera ca in proporție de 47% exista posibilitatea ca numarul victimelor sa fie intre 1.000…