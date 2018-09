Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa Rusa deja pregatește un raspuns la acțiunile Patriarhiei de Constantinopol privind Ucraina, a declarat Vladimir Legoida, șeful Departamentului Sinodal pentru relațiile Bisericii cu societatea și mass-media al Patriarhiei Moscovei, pe canalul „Rossia 1“. Vineri, Patriarhia Constantinopolului…

- Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, este considerat ca „primul intre egalii sai” (primus inter pares) in raport cu ceilalti patriarhi ai bisericilor ortodoxe, dar relatiile sale cu Biserica Ortodoxa Rusa sunt dificile, in special din cauza problemelor de jurisdictie. Patriarhul…

- Biserica Ortodoxa Rusa l-a acuzat pe patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului ca a trimis reprezentanti in Ucraina fara sa fi informat in prealabil Patriarhia Moscovei, intr-un moment in care cele doua biserici sunt angajate in negocieri asupra viitorului religios al acestei tari, relateaza…

- Bulgaria a deschis vineri o noua sectiune a gazoductului sau de tranzit catre Turcia, extinzandu-i capacitatea, deoarece Sofia se grabeste sa pregateasca transportul gazului rusesc catre Europa, prin proiectul TurkStream, ce va face legatura intre Rusia si Turcia, via Marea Neagra, transmite Reuters.…

- Secretarul Consiliului National pentru Securitate si Aparare din Ucraina, Oleksandr Turcinov, a declarat ca nu exclude o intervenție militara rusa de amploare impotriva statului ucrainean, in cazul in care Moscova nu va reusi sa destabilizeze Ucraina din interior și Moscova "va pierde" alegerile ucrainene…

- Președintele ucrainean Petro Poroshenko a afirmat sambata ca influența Bisericii Ortodoxe subordonate Patriarhiei Moscovei, care numara milioane de credincioși in Ucraina, constituie o "amenințare directa la securitatea naționala" a țarii sale, relateaza AFP.

