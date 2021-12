Stiri pe aceeasi tema

- Silvicultorii salajeni anunța inceperea sezonului de comercializare a pomilor de Craciun. In acest an, Direcția Silvica Salaj va scoate la vanzare aproximativ 450 de molizi, iar prețul oscileaza intre 20 și 30 de lei. „Vom suplimenta numarul pomilor daca cererea de pe piața va impune acest lucru. Molizii…

- Cateva ore ne mai despart de poate cel mai așteptat moment al anului. Cel in care ne gandim la cadouri, la cei dragi, la Sarbatorile de Iarna, momentele acelea cand trecem pragul Targurilor de Craciun. Maine, 30 noiembrie, ora 14.00 se va deschide oficial Christmas Tour, o inițiativa privata care a…

- In acest moment, in Capitala sunt organizate doua targuri de Craciun. Unul pe esplanada statuilor de la Piața Universitații și altul in parcul Drumul Taberei. Cat costa un pahar de vin fiert, un hamburger sau o porție de sarmale cu mamaliga? Suntem in Piața Universitații unde are loc „Bucharest Christmas…

- Din 1 decembrie, Shopping City Timișoara da startul distracției de sarbatori cu doua premiere inedite: cel mai mare patinoar din Timișora și cel mai inalt carusel disponibil in regiune Timișoara, 29 noiembrie 2021 – In prima zi a sezonului sarbatorilor, Shopping City Timișoara da startul distracției…

- Autoritatile locale au renuntat la inchirierea patinoarului care ar fi scos din vistierie aproape 30.000 de euro, dar si la artificiile de Revelion. In schimb, Targul de Craciun va fi finantat.

- Targul de Craciun si Revelionul in aer liber, manifestari ce se organizau in fiecare an in luna decembrie in municipiul Slatina, au fost anulate pentru al doilea an consecutiv din cauza contextului pandemic, potrivit primarului Emil Mot. Edilul a anuntat, marti, ca tot actualul context epidemiologic…

- Pregatiri pentru Craciun la Sebeș: Oraș impodobit și patinoar in aer liber cu acces gratuit Incep pregatirile pentru Craciun la Sebeș. Primarul orașului, Dorin Nistor a anunțat duminica dimineața ca orașul va fi impodobit de Craciun și ca mai mult de atat, in Parcul Tineretului va fi amplasat un patinoar…

