- Marți, 5 decembrie, de la ora 17:00, la Baza Sportiva din Bradu, primarul Dan Stroe iși așteapta oaspeții pentru a da startul feeriei de luminițe, prin aprinderea bradului de Craciun. Tot cu aceasta ocazie, se deschide și patinoarul de la Baza Sportiva, unde intrarea este gratuita. Patinoarul va fi…

- Mii de oameni au „luat cu asalt” Piața Tricolorului din Targoviște, in aceasta seara! Cu telefoanele mobile pregatite sa filmeze și sa imortalizeze momentul, targoviștenii au ieșit in aceasta seara sa asiste la startul oficial al sarbatorilor de iarna 2024 care, evident, ca in fiecare an, cu cateva…

- Oradenii care doresc sa-și schimbe garderoba in cea de iarna, pot sa o faca daca trec pragul Targului de imbracaminte și incalțaminte Cavi Expo-Fashion. Targul, cu intrare gratuita, este organizat in perioada 29 noiembrie - 3 decembrie.

- Astazi, la ora 18:00, se aprind luminile de sarbatori in centrul Capitalei. Se deschide și targul de Craciun din Piața Constituției, informeaza Rador Radio Romania.A fost amplasat un brad de 30 de metri și peste 130 de casuțe ale meșteșugarilor, creatorilor urbani și producatorilor locali de preparate…

- Primaria Orașului Iernut și Biblioteca Orașeneasca Iernut organizeaza marți, 5 decembrie, de la ora 15.00, in Parcul Central al orașului, un Targ de Iarna. "Ca in fiecare an, in ajun de Moș Nicolae, Primaria va organiza o noua ediție a Targului de Iarna din Iernut (cea de-a XIV-a). Sunt invitați artizani…

- In 1 decembrie Targul de Iarna iși deschide porțile. Iubitorii patinajului se pot pregati deja. Patinoarul care este instalat pe platoul Salii Sporturilor ”Horia Demian” din Cluj Napoca are deja gheața turnata. Și casuțele comercianților au ajuns, iar scena e in curs de instalare.

- Miercuri, 22 noiembrie, Chișinau Arena a fost gazda unui eveniment valoros și plin de emoții. Echipa Media Show Grup și Line Production impreuna cu Lupii lui Calancea și Baletul Național “JOC” s-au adunat pentru a marturisi publicului larg sentimentul de bucurie atunci cand ești parte a celui mai magic…

- Primaria Craiova a anuntat ca, pentru desfașurarea manifestarilor prilejuite de inaugurarea Targului de Craciun Craiova 2023, vor fi impuse restricții de trafic. Vor fi instituite restricții de circulație pe mai multe sectoare de drum pentru astazi, in intervalul orar 17.00 – 24.00. Se va restricționa…