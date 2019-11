Stiri pe aceeasi tema

- La cei 66 de ani ai sai, Romeo Barboselu a fost gasit vinovat de luare de mita si trafic de influenta, fapte pentru care a primit o pedeapsa totala de 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare. Decizia pronuntata la finele saptamanii trecute este definitiva si este radical diferita fata de cea a primei…

- Doctorița prinsa beata la volan dupa ce a produs un accident a fost reținuta, iar mai apoi plasata sub control judiciar. La cateva minute distanța, un student a avut aceeași soarta. Mai mulți șoferi au fost prinși bauți la volan, iar polițiștii nu au deloc mila. Ajutați de procurori, reușec sa trimita…

- In acest an, Postul Craciunului sau Postul Nașterii Mantuitorului incepe vineri, 15 noiembrie, și se incheie in 24 decembrie. In cele 40 de zile de post pana la Nașterea Domnului, se obisnuiește ca toți credincioșii sa nu consume carne, branza și oua, in timp ce lunea miercurea și vinerea se consuma…

- Credincioșii din Romania se pregatesc de lasatul secului. Postul Cracunului incepe vineri, pe 15 noiembrie și va dura 40 de zile, atat cat ne mai despart de sarbatoarea Nașterii Domnului. Joi, pe 14, este ultima zi in care se mananca "de dulce".

- Ziarul Unirea Fructele, branza și ouale pe lista alimentelor care s-au scumpit in luna septembrie Fructele, branza și ouale pe lista alimentelor care s-au scumpit in luna septembrie Potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri, pretul citricelor a urcat cu 2,22% in septembrie,…

- Un fost functionar din cadrul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) si doi medici au fost trimisi in fata instantei de catre procurori • Acestia sunt acuzati de constituirea unui grup infractional organizat • Mai exact, ei sunt acuzati ca ar fi creat o “gaura” in bugetul CJAS Iasi • “Eu sunt…