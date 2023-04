Lacomia dezvoltatorilor se sparge in capul clientilor. Trei familii dintr-un complex imobiliar au ajuns in fata instantei dupa ce au constatat ca masinile nu le incap in parcare. Cele 20 de locuri existau doar pe hartie. Solutia data de instanta nu a rezolvat in fapt nimic. In urma cu cinci ani, L.I.G. cumparase de la C.G. un apartament dintr-un complex din zona Plopii fara Sot, Bucium, cu locul de parcare aferent. La momentul respectiv, locurile de parcare nu erau delimitate si numerotate efectiv. Locatarii stiau doar ca parcarea are 20 de locuri. De altfel, C.G. mai avea un loc de parcare, cumparat…