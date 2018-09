Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul VW Beetle sau “Broscuța”, dupa cum este cunoscut in Romania, va fi scos din producție in iulie 2019, a anunțat producatorul auto german. Aflat in prezent la cea de-a treia generație, Beetle este unul dintre cele mai longevive și mai cunoscute modele ale companiei germane, in ciuda alaturarii…

- Pe malul Dunarii, la 20 kilometri de Cernavoda, un cetatean german, Bernhard Rolf Kahlert, in varsta de 60 ani, a declarat razboi administratiei locale din comuna Rasova, judetul Constanta. Neamtul traieste aici din 2015, de cand a cumparat o proprietate impreuna cu sotia sa, romanca Mihaela, cu gand…

- Facultatea de Matematica și Informatica a Universitații „Ovidius” din Constanța (UOC) organizeaza a XXVI-a ediție a Școlii Naționale de Algebra, cu tema „Combinatorial Structures in Algebra and Geometry”, in perioada 27-31 august 2018. La eveniment participa 55 de cercetatori, doctoranzi și masteranzi…

- Potrivit Institutului National de Statistica, Bucovina este pe locul al treilea la numarul de unitati de cazare, dupa Brasov si Constanța. Cei care ajung in Bucuvina vor sa uite macar pentru cateva zile ca stau la bloc, in orase aglomerate. Gazdele au inteles repede asta. Cristina, turista din…

- Județul Brasov ramane printre cele mai vizitate si atractive destinații turistice din Romania. In primele sase luni ale acestui acest an, județul Brașov a fost principala destinație turistica din Romania, dupa Municipiul București și intrecand județul Constanța. Potrivit datelor Institutului National…

- In randul turistilor straini, iar cele mai multe sosiri sunt din Germania (144.700), Israel (120.200) si Italia (112.500). Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in prima jumatate a lui 2018 au insumat 10,36 milioane, in crestere cu 2,5% fata de cele din perioada ianuarie…

- Un angajat al unui hotel din Mamaia a anunțat impușcarea unei persoane, in noaptea de duminica spre luni, la 112. Pentru alerta a fost una falsa, barbatul a fost amendat cu 1.000 de lei. „La data de 30 iulie a.c., in jurul orei 01:30, politistii din cadrul Politiei statiunii Mamaia au fost sesizati…