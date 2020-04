Stiri pe aceeasi tema

- In lumea de azi plina de temeri, Invierea lui Hristos este bucurie pentru fiecare dintre noi, miracolul cel mai mare din istoria omenirii. Sarbatoarea sarbatorilor aduce lumina in suflet, victoria pe care Dumnezeu le-o da oamenilor, speranța vindecarii unei lumi in suferința. HRISTOS A INVIAT! dr. Viorica…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie a transmis traditionala Pastorala de Paste, intitulata in acest an "Invierea lui Hristos ndash; ridicarea firii noastre din suferinta si moarteldquo;. Iubitului cler, cuviosului cin monahal si poporului lui Dumnezeu din intreg cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului,…

- Hristos a inviat Iata ne si la sarbatoarea Invierii din anul 2020. Cu toate greutatile, cu toata pandemia pe care am strabatut o de la inceputul postului, iata ne acum la aceasta sarbatoare la care Hristos ne cheama sa viem in Inviere, cu Invierea Sa, pentru ca ne a trimis Lumina care ne imbraca si…

- IOAN, Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Timisoarei si Mitropolit al BanatuluiIubitului nostru cler, cinului monahal si drept-credinciosilor crestini, har, mila si pace de la Dumnezeu Tatal, iar de la noi, parinteasca binecuvantare."Va aduc aminte, fratilor, Evanghelia pe care…

- Prin Harul lui Dumnezeu Andrei, Episcopul Covasnei si HarghiteiPreacuviosului cin monahalPreacucernicilor Parinti, slujitori ai Sfintelor AltareStimate autoritatiIubiti frati si surori intru Domnul,Hristos a Inviat!Lumina lui Hristos lumineaza…

- Sistemul nostru solar (indicat cu scris albastru) se afla pe unul dintre brațele Caii Lactee.Clic dreapta - view image (pentru o rezolutie superioara) Sigur, un telescop ajuta, dar și fara ajutorul unuia, putem observa obiecte cosmice aflate la distanțe respectabile. „Respectabile” insemnand enorme.…

- Credincioșii dintr-o comuna de langa Timișoara nu vor putea lua Paști, dar nici ramuri de salcie, cu ocazia sarbatorilor pascale. Se intampla la Moșnița Noua, unde Comitetul Local pentru Situații de Urgența a parafat noile reguli pentru a evita raspandirea coronavirusului. Comitetul Local pentru Situații…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca deocamdata in Romania nu se pot relaxa restrictiile pentru limitarea raspandirii coronavirusului, in ciuda faptului ca unele state europene incep sa renunte progresiv la unele limitari. Presedintele a mai spus ca si de Paste trebuie respectate restrictiile,…