Pastila de frumos. Am fost, oare, grânarul Europei? Sunt determinat sa aleg aceasta tema majora in istoria socio-economica a trecutului nostru de unele opinii aparute in dezbaterea publica precum ca ar trebui sa redevenim “granar al Europei”, aluzie la situația in care ne gasim, de a importa circa 80% din necesarul de produse agroalimentare.Navigarea fara busola a catorva decenii dupa 89, care ne-a […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

