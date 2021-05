Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a se afla de vineri, 30 aprilie, in a doua vacanța de Paști din acest an, care se incheie in 9 mai. Ceilalți elevi și copiii de gradinița revin la cursuri pe 5 mai 2021, dupa vacanța prelungita. Vezi LISTA: Scenariile de funcționare pentru școlile, liceele și gradinițele…

- Exista locuri in judetul Maramures unde barbatii sunt cei care duc la sfintit bucatele care se vor servi in prima de Paste de fiecare membru al familiei. Chiar exista si intreceri intre barbati legate de cine va ajunge primul acasa cu bucatele sfintite, in ideea in care acea casa va fi una cu noroc…

- Pentru sfintele Sarbatori de Pasti din acest an, Majestatea Sa Margareta, alaturi de maestrul bucatar Viorica Luciana Calin, ofera doua retete traditionale: pasca cu branza si cozonac cu nuca.

- In perioada sarbatorilor de Paști (30 aprilie 2021 – 03 mai 2021) piețele din municipiul Pitești vor funcționa dupa urmatorul program: Vineri, 30 aprilie 2021: 06:00 – 20:30 Sambata, 01 mai 2021: 06:30 – 14:30 Duminica, 02 mai 2021: inchis Luni, 03 mai 2021: inchis. Pentru protectia populației, a cumparatorilor…

- „Am discutat și cu primarii PNL și șefii de CJ, sa vorbeasca despre beneficiile campaniei de vaccinare, dar la țara e nevoie de primar și de preot. Este nevoie de toata lumea, din ce am vazut eu și biserica, și toate cultele susțin campania in acest moment.Eu cred ca preoții susțin campania de vaccinare.…

- Peste 100 de hoteluri urmeaza sa primeasca primii turisti in minivacanta de Pasti si 1 mai. Hotelurile se vor redeschide cu respectarea restrictiilor din vreme de pandemie, care prevad functionarea la o capacitate de cazare de 70%, servirea meselor pe terase, dezinfectarea si igienizarea tuturor spatiilor,…

- Bugetul alocat mielului de Paște de 50% dintre romani este cuprins intre 200 și 500 de lei, arata un sondaj al cooperativei țaranești digitala Obor21.ro. 80% dintre clienți se orienteaza in luna aprilie spre produse de miel și ied, avand o comanda medie de 310 lei, in creștere cu 30% fața…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a precizat, miercuri, ca iși dorește ca pandemia sa fie gestionata, astfel incat in perioada sarbatorilor pascale, oamenii sa se poata intalni cu familia, dar sa mearga și la biserica. „Eu imi doresc tare mult sa gestionam pandemia in așa fel incat lumea sa poata…