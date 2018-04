Pastele blajinilor este o sarbatoare populara care nu are o randuiala specifica in tipicul bisericesc, informeaza Agerpres. In credinta ortodoxa se pune accent si pe cultul mortilor. Pastele blajinilor sau Pastele mortilor ori Pastele Mic reprezinta in sine amintirea tuturor celor ce au adormit intru Domnul, fie ei pregatiti - spovediti, impartasiti si cu lumanare - sau nepregatiti. Credinciosii depun ofrande pe morminte, bocesc mortii, impart pomeni, intind mese festive in cimitir, langa biserica sau la iarba verde. Aceasta sarbatoare este marcata in Banat, Transilvania, Bucovina si Maramures.Sarbatoarea…