Paște Fericit și Luminat! Redacția Puterea.ro va ureaza Paște Fericit și Luminat! Sarbatorile pascale 2023 sunt un bun prilej pentru a transmite celor dragi, care nu sunt alaturi de tine, mesaje de Paște, urarile de „Hristos a inviat” și felicitarile aducandu-le un strop de bucurie in aceste zile. Doar cateva ore ne mai despart de sarbatoarea de Paște din 2023 și poate nu am gasit mesajele și urarile pe care sa le trimitem. Un simplu „Hristos a inviat!” și „Paște fericit!” sunt unele dintre urarile de cel mai des folosite in mesajele de Paște, dar și apreciate. Daca imaginația ți-e pusa la incercare, iata mai jos cateva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

