- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, face apel pentru instituirea unei pauze umanitare de patru zile in Saptamana Mare, incepand cu Joia Mare si pana in Duminica Pastelui, 24 aprilie, care sa permita evacuarea in siguranta a civililor si livrarea ajutoarelor umanitare, potrivit…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat, marți dimineața, la Antena 3, intrebat ce face statul impotriva ”speculanților” din piețe care vand carnea de miel cu 60 de lei kilogramul, ca ”nu exista baza legala” pentru a fi sancționați și ca ”infracțiunea de specula a fost eliminata din Codul…

- Fara doar și poate, figura lui Robert Powell din tinerețe, in rolul ce i-a adus consacrarea din iconicul ”Isus din Nazaret”, este cea mai credibila din istoria filmelor creștine. Actorul britanic ai carui ochi albaștri l-au convins pe marele Franco Zeffirelli ca este cel mai potrivit in acest rol,…

- Saptamana Mare este premergatoare sarbatorii cruciale a creștinatații, Invierea Domnului Iisus Hristos. Credincioșii au unele superstitii referitoare la aceasta zi:- nu este bine sa dormi in Joia Mare, caci cine doarme in aceasta zi va ramane lenes un an intreg;- daca doarme o femeie, va veni Joimarita…

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici au intrat in Saptamana Mare, ultima inainte de sarbatoarea Pastilor, in care isi amintesc de Patimile Domnului. In biserici, credinciosii participa, in fiecare seara, la slujbe speciale, denumite Denii, in care sunt rememorate ultimele momente din viata lui Iisus…

- Daca nu știați, incepand din luna aprilie a acestui an, șoferii vor putea cere o notificare cu privire la momentul expirarii rovinietei. Aceasta notificare va fi trimisa șoferilor doar in cazul rovinietelor cu o valabilitate mai mare sau egala cu 30 de zile. Șoferii din Romania se vor bucura de o serie…

- ncepand din Joia Mare nu se mai face nici un fel de munca a campului, si tot in Joia Mare nu se doarme deoarece cine doarme va fi lenes tot anul. In Vinerea mare nu se slujeste sfanta Liturghie, cine poate tine post negru, nu se lucreaza si nici clopotele nu se trag. Chiar daca cineva trebuie ingropat,…

- In timpul emisiunii Adevaruri ascunse de la Antena 3, bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a spus care sunt cele șase ritualuri pentru indeplinirea dorințelor. Este vorba despre ritualul canuței de lux, ritualul din Joia Mare, cu cele douasprezece noduri pe șiret, ritualul cercului din noduri, ritualul…