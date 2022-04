Ca in fiecare an, la televizor in perioada Paștelui ruleaza filme care au ca tema viața Lui Iisus Hristos. In materialul urmator vom detalia programul filmelor care vor fi difuzate la TV zilele urmatoare. The Passion of the Christ / Patimile lui Hristos (2014) – 22 aprilie, pe TVR 1, ora 22:10. In acest film vom vedea ultimele 12 ore din viata lui Iisus. Filmul incepe cand Iisus (James Gaviezel) se afla in gradina Ghetsimani. Iisus este tradat de apostolul Iuda si condamnat la moarte de catre inaltii bisericii din acele vremuri. Mantuitorul este dus in fata guvernatorului Pilat iar acesta lasa…