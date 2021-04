Stiri pe aceeasi tema

- Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a anunțat, joi, lista celor noua spitale din Capitala care in perioada 30 aprilie – 3 mai vor asigura asistenta medicala de urgenta, informeaza TVR . Serviciul de Ambulanta Bucuresti va avea program normal de lucru, cu mentiunea ca in aceasta perioada…

- Potrivit Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, in perioada 30 aprilie – 3 mai, urmatoarele spitale vor asigura asistenta medicala de urgenta:* Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Floreasca – tel: 021/599.23.00;* Spitalul Clinic de Urgenta Universitar – tel: 021.318.05.23/ 021.601.24.00;*…

- Noua spitale din București, impreuna cu Serviciul de Ambulanta din Capitala, vor asigura asistenta medicala de urgenta in perioada Paștelui. Direcția de Sanatate Publica Bucuresti anunța ca in intervalul 30 aprilie – 3 mai vor asigura asistenta medicala de urgenta urmatoarele spitale: Spitalul Clinic…

- O sedinta de indata a Consiliului General al Municipiului Bucuresti a fost convocata pentru marti, la ora 15,00, pe ordinea de zi figurand preluarea de catre Municipalitate a Spitalelor "Grigore Alexandrescu", Floreasca, de Urgente Oftalmologice si de Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri, anunța…

- "Astazi am avut o vizita la Primarie. Un grup de parlamentari PSD in frunte cu doamna Firea (domnul parlamentar PSD cu diamantele nu se regasea in acest grup). De ce au venit? Propaganda si ipocrizie. PSD a convocat vineri o sedinta sa anuleze HCL-ul prin care spitalele din Sectorul 1 trec in administrarea…

- Este vorba despre Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu", Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri, Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca si Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice. Cițu face apel urgent catre profesori și parinți. Ce le cere…

- Prefectura Capitalei va ataca hotararea Consiliului Local Sector 1 privind transmiterea terenurilor si cladirilor de la patru spitale in administrarea acestor unitati sanitare, daca actul normativ va fi considerat nelegal, a declarat, vineri, prefectul Traian Berbeceanu, facand referire la deciile…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a sustinut vineri ca hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 referitoare la schimbarea patrimoniului a patru spitale este ilegala si 'lasa in aer patru spitale'. Este vorba de Spitalul pentru Copii "Grigore Alexandrescu", Spitalul…