Stiri pe aceeasi tema

- ECHIPA… Barladul liberal nu este un moft. Acest oraș a evoluat cand PNL a condus Primaria. Dumitru Boroș a inceput ca liberal și lucrurile au mers bine. Cand și-a asumat totul pe persoana fizica, situația s-a schimbat radical și, cum era firesc, nu a rezistat tentației raului, “varandu-se” in troaca…

- SUPARARI… Conducerea PSD Vaslui a stabilit ordinea de pe listele de consilieri locali pentru alegerile din 9 iunie. O ordine care lasa loc multor discuții, mai ales ca “lupii” tineri din partid, care in mandatul trecut au urlat din toți rarunchii la adversarii politici, vor trebui sa traga tare pentru…

- ȘOCANT… Muncitorii care lucreaza pe șantierul din curtea Spitalului 2 din municipiul Vaslui au avut parte de o descoperire șocanta. In timp ce sapau cu excavatoarele, aceștia au dat peste un vechi cimitir, care dateaza de la jumatatea secolului 19. Pana in prezent, 13 schelete umane au fost scoase la…

- CORECT Primarul din Dranceni, Mihai Morarasu, le-a promis in 2020 oamenilor schimbarea, intoarcerea la o administratie transparenta si a reusit. A trecut prin momente grele, fiindca a trebuit sa repare prostiile lui Pecheanu, dar a reusit. Daca a pus pe fagasul normal proiectul falimentar al fostului…

- “In Romania se tergiverseaza nepermis de mult. Aici, in schimb, din acest punct de vedere, sistemul este mult mai eficient. Daca cineva incearca sa tergiverseze procesul, va fi penalizat”, Emil Mihai Lixandru, procuror roman care activeaza in Anglia. O geanta burdușita de bani și șapte luni de arest…

- ILEGAL… Potrivit legislației electorale, afișele electorale ale candidaților inscriși in alegerile locale pot fi depuse doar in perioada campaniei electorale. In aceasta privința, legea este ambigua, așa ca bannerele electorale apar cu mult inainte peste tot. In cazul unei proprietați private, de exemplu,…

- NOROCOȘI… Incet, incet, toți orfanii cabinetului Buzatu iși gasesc cate un loc calduț și bine platit, evident, in politica sau administrație, ca nu se așteapta nimeni sa mearga ca fraierii la privat sa-și rupa spinarea! Cel mai ușor a fost pentru Ana Obreja, zisa Anuța, care s-a reintors la serviciul…

- POZA ZILEI… Petrecere mare de 8 Martie in restaurantul preferat al membrilor PSD din Vaslui. La Savior au venit pe rand membri marcanți ai partidului, oameni de afaceri, dar și directori din deconcentrate. Chiar și Tudorel Buzatu a lasat deoparte necazul cu tatal sau care este in pușcarie și a incins…