Pași importanți în negocierile cabinetului rotativ Negocierile privind componența noul cabinet dupa rotativa sunt in plina desfașurare și deja, acum, se știu cine va fi in noua echipa de la Palatul Victoria. Ultimele mutari batute in cuie: UDMR-aut, Ciuca la Dezvoltare, Boloș la Mediu La ora actuala, negocierile dintre cele trei partide au intrat intr-un oarecare impas, dar, cu toate acestea s-au facut cațiva pași importanți in configurația noului cabinet. Insa un lucru este cert: UDMR este scos de la guvernare. Ca atare, in urma ejectarii UDMR de la guvernare, s-au batut in cuie cateva mutari. Prima și poate cea mai importanta este ca Nicolae… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PNL Adrian Cozma, lider al filialei liberale din Satu Mare, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca UDMR are „mai mult decat merita” in acest guvern, iar in noul guvern UDMR sa detina unul-doua ministere. „UDMR are mult mai mult in aceasta coalitie, detine portofolii importante,…

- In aceste zile, liderii Coaliției poarta negocieri pentru formarea Guvernului Ciolacu. Potrivit unor surse convergente din Coaliție, viitorul guvern va avea mai puține ministere decat Guvernul Ciuca prin comasarea unor portofolii. Intre cele doua mari partide, PNL și PSD, inca se poarta negocieri pentru…

- PNL și PSD au avut, marți, ședințe separate cu liderii partidului, pentru imparțirea funcțiilor din viitorul Guvern. Negocierile sunt la cuțite in unele tabere, din ambele formațiuni. Indiferent de partid, ministerul Transporturilor, SGG-ul și ministerul Dezvoltarii se afla in topul preferințelor liderilor…

- Scandalul inchirierii plajelor nou inființate cu fonduri europene dintre edilul Constanței, Vergil Chițac, și ministrul UDMR al Mediului, Barna Tanczos, a intrat in linie dreapta, iar ”baieții deștepți” incerca sa dribleze legea ca sa-și mențina privilegiile. Vergil Chițac, personaj nefrecventabil pentru…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, cel al Transporturilor, Sorin Grindeanu, ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, si cel al Mediului, Tanczos Barna, urca in topul vizibilitatii pe luna februarie, in timp ce ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, coboara pe locul 12 de pe locul 2, iar cel al Energiei,…

- Senatorul PNL de Argeș, Danuț Bica, s-a adresat ministrului Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos in ceea ce privește regularizarea paraielor Bascov, Budeasa și Carcinov din județul Argeș. Parlamentarul de Argeș susține ca ”lucrarile de regularizare a paraielor Bascov, Budeasa și Carcinov reprezinta…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat ca in momentul de fata, conform declaratiilor partii ucrainene, au fost oprite lucrarile de dragare pe canalul Bastroe. „Partea ucraineana a suspendat toate lucrarile de dragare si pe cele de adancire, daca au fost, si pe cele de intretinere.…

- Licitatiile pentru sectoarele de plaja vor fi organizate, cu siguranta, in luna martie, iar pana pe 15 aprilie "Apele Romane" trebuie sa predea aceste zone noilor chiriasi, a declarat, joi, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos.