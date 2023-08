Pascal Letoublon, alaturi de David Puentez si Remme lanseaza single-ul Somebody To Miss

Stiri pe aceeasi tema

- Artistul de origine greaca, Steve Ant, și Liviu Teodorescu prelungesc vara cu o melodie perfecta pentru petreceri si playlist-uri – „Mi Loca”. Piesa reprezinta o premiera pentru Liviu Teodorescu, cantand pentru prima data in limba spaniola, alaturi de un intro in limba greaca de la Steve Ant. „Mi Loca”…

- Dupa ce a luminat lumea cu single-ul ei de debut, „If We Ever Broke Up” – cel mai mare single de debut la nivel global, pana in acest an – Mae Stephens se intoarce cu un single la fel de catchy, un imn intitulat „Mr Right”. „My Right” servește o felie de disco cool și stralucitor, fara efort – un pop…

- Formația aradeana B-ton va lansa un nou single care poarta numele de Viodome, la sfarșitul acestei saptamani, in cadrul concertului pe care Fly și colegii lui de trupa il vor susține in cadrul festivalului Rock Maris, care va avea loc la Port Arthur, Arad. Trupa care activeaza pe scena autohtona inca…

- Artistul, compozitorul, producatorul și filantropul ZAYN, care a primit numeroase discuri de platina, a lansat noul sau single, foarte așteptat, „Love Like This”. Imnul pop marcheaza prima melodie noua de la ZAYN din ultimii 2 ani și single-ul sau de debut alaturi de Universal Music Group. „’Love Like…

- ENELI este un artist complet si complex; are tot ce-i nevoie pentru a confirma acest lucru: voce, talent, motivație, ambiție și melodii catchy. Drept exemplu este cel mai recent single, “I Got What You Need”. “I Got What You Need” este o compoziție care demonstreaza perfecțiunea artistei in abordarea…

- Carismatic și misterios, siropmov iși anunța urmatorul EP prin videoclipul piesei “In sangele tau”. Intr-un vibe general de indie-alternative, melodia povestește o dragoste punk dintre doi iubiți. “In sangele tau” a fost compusa de siropmov alaturi de Adrian Giurgescu și RISK, iar videoclipul a fost…

- Producatorul și DJ-ul roman Alex Parker se alatura talentatei artiste vocal Milan Garvis pentru a lansa un nou single intitulat “No Sleep”. Piesa promite sa aduca o combinație exploziva de sunete electronice și voci hipnotizante, captivand ascultatorii din intreaga lume. “No Sleep” este o piesa vibranta…

- Dupa succesul albumului de debut “BLANCOMAT”, BLANCO revine cu primul single ce anunța materialul “Sunt IO”, o versiune evoluata și maturizata a lui BLANCO. TOT CE FAC E SFANT este o demonstrație de hip-hop din partea unuia dintre cei mai apreciați MC din noua generație. „TOT CE FAC E SFANT este prima…