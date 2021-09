Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General, Ion Ceban, a solicitat mai multa responsabilitate din partea pretorilor de sector, pentru a gestiona situația privind la gradul de implementare a proiectelor de infrastructura aflate in desfașurare, precum și activitațile de salubrizare și combatere a ambroziei in spațiile publice.…

- Adriean Videanu e foarte atent atunci cand vine vorba despre afaceri, insa cu regulile de circulație politicianul nu prea se ințelege. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe acesta pe strazile Capitalei, dar nu oricum...ci incalcand legea.

- „Din rau in mai rau, asta aduc primarii și consilierii USR și PNL in București”, acuza Gabriela Firea. „Noul primar din Bucuresti vrea sa plateasca aproape 740.000 de euro pentru un autobuz electric, lung de 12 metri! Nimeni nu pare deranjat! Sau scandalizat! Ministerul Dezvoltarii tocmai a cumparat…

- Interventie mai puțin obisnuita a pompierilor. Aceștia au fost solicitați pentru a da jos din copac un barbat care refuza sa coboare. Incidentul s-a produs acum doua zile in apropierea unei statii PECO din sectorul Botanica al Capitalei.

- Prețul unei calatorii cu troleibuzul turistic in municipiul Chișinau a fost stabilit in marime de 30 de lei. Acesta va circula din 1 august. O decizie in acest sens a fost votata de consilierii municipali.

- Magistrații de la Judecatoria 3 a Capitalei au decis astazi ca Fulgy sa fie arestat la domiciliu pentru urmatoarele 30 de zile. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp, iar daca nu va respecta masura va risca arestul preventiv.

- Pentru a raspunde nevoilor de trafic pe ruta București Nord – Mogoșoaia – Aeroport Henri Coanda și pentru a oferi totodata accesibilitate la transportul pe calea ferata unei categorii cat mai largi de calatori, incepand din data de 15 iulie 2021, toate trenurile CFR Calatori care circula in intervalul…

- Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a publicat poze cu noile autobuze care in curind vor circula pe strazile capitalei. ”Așa arata primele unitați de transport public care sint aduse, din cele 58 procurate de municipalitate. 7 autobuze deja sint in Chișinau, restul pina in toamna, preconizam ca…